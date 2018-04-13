ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Genießen Sie Ihre Musik überall
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Genießen Sie Ihre Musik überall
  • Genießen Sie Ihre Musik überall
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Genießen Sie Ihre Musik überall

Eingestellt

Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

AT10/00

3.8
| (4) Bewertungen
Genießen Sie Ihre Musik überall
Genießen Sie Ihre Musik über diesen kompakten, tragbaren Philips All-in-one-Lautsprecher. Wählen Sie einfach Ihre Musikquelle aus – kabelloses Bluetooth-Streaming, FM-Radio, Audio-in, USB oder eine SD-Karte! Dank integriertem Akku können Sie überall Musik hören.
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie Ihre Musik überall

  • Bluetooth®

  • USB Direct

  • SD

  • Digitaler UKW-Tuner

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

0

USB Direct- und SD-Kartensteckplatz für MP3-Musikwiedergabe

USB Direct- und SD-Kartensteckplatz für MP3-Musikwiedergabe

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

4

Bewertungen

3
2

13/04/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Absolute Top Qualität, Einfach zu bedienen, gerade für Kinder ist es Ideal!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

03/07/2015

Deutschland

Deutschland

Super Mini :-)

Habe dieses Produkt durch Zufall entdeckt und aufgrund der netten Beratung eines Saturn Mitarbeiters dann gekauft. Ich war skeptisch weil man so einem kleinen Lautsprecher nicht viel zutraut. Ich bin sehr positiv überrascht | Klang ist super, die Lautstärke lässt sich auch hoch drehen ohne das es anfängt zu brummen oder zu quietschen. Die reichliche Auswahl an anschlussmoglichkeiten ist super, alles in allem gebe ich hier eine klare Preisempfehlung ab |

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AT10 Tragbarer, kabelloser Lautsprecher verfasst

28/03/2015

Suisse

Suisse

Petite pratique

Super produit Philips, Simple à utiliser, charger un iPhone ou Samsung et cette radio Philips pas de différence, pas besoin de mettre des piles batterie intégrée. Bluetooth, Sdcards,Usb et évidemment la radio légère et elle a un bon son. Je vous recommande vivement ce produits Philips.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AT10 enceinte portable sans fil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AT10 enceinte portable sans fil verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.