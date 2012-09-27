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Eingestellt
Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf
Dieser Philips Dockinglautsprecher AS351/12 bietet ausgezeichneten Sound in einem großartigen Design. Schließen Sie für die Wiedergabe oder zum Laden Ihr Android-Telefon an, oder laden Sie ein zweites Gerät über USB. Der Lautsprecher ist mit Songbird ausgestattet für einfaches Synchronisieren zwischen Ihrem Telefon und dem PC.
für Android
Philips FlexiDock ist perfekt für Android-Telefone geeignet. Das einzigartige Design des FlexiDock ist mit den meisten Android-Telefonen kompatibel, unabhängig davon, ob sich die Anschlussbuchse des Telefons auf der Unterseite, auf der Seite oder auf der Oberseite befindet. Diese extreme Flexibilität ist einmalig und optimal für Android-Telefone unterschiedlicher Hersteller, die keine standardisierte Position oder Ausrichtung für die Micro-USB-Anschlussbuchse besitzen. Die Dockingstation ist ebenfalls anpassbar, wodurch Ihr Smartphone sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Position gehalten werden kann und Sie Ihr Android-Telefon in der Mitte des Lautsprechers positionieren können.
Hören Sie Ihre Lieblingslieder auf einem Lautsprecher mit herausragendem Sound. Diese Philips Dockingstation gibt Musik von Android-Geräten über Bluetooth wieder. Laden Sie einfach die Philips DockStudio App kostenlos herunter, und die Bluetooth-Funktion wird automatisch aktiviert, wenn Ihr Gerät angeschlossen wird. Sie profitieren von sattem, herausragendem Sound bei unschlagbarem Komfort. Diesen Sound zu übertreffen, ist schwer.
4.0
von 5
36
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
salabansi
27/09/2012
Deutschland
absolut genial
Kann ich nur weiter Empfelen...:-) Klaarer klang, starker sound und grossartige leistung... Einfach top
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Diese Bewertung wurde für AS351 Dockingstation mit Bluetooth® verfasst
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as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
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Diese Bewertung wurde für AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth® verfasst
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Piet1951
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AS351 docking-luidspreker met Bluetooth® verfasst
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