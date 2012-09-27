Befreien Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Dieser Philips Dockinglautsprecher AS351/12 bietet ausgezeichneten Sound in einem großartigen Design. Schließen Sie für die Wiedergabe oder zum Laden Ihr Android-Telefon an, oder laden Sie ein zweites Gerät über USB. Der Lautsprecher ist mit Songbird ausgestattet für einfaches Synchronisieren zwischen Ihrem Telefon und dem PC.