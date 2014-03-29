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Eingestellt

Kabelloses Lautsprecherdock

AS170/12

2

| (2) Bewertungen

Streamen Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

Hören Sie großartigen Sound, während der Lautsprecher AS170 Ihr Android-Telefon in kürzester Zeit auflädt. Kompatibel mit allen Bluetooth-fähigen Geräten für eine einfache Musikübertragung. Er weckt Sie sogar mit Liedern aus Ihrem Radio.

Alle Vorteile anzeigen

Streamen Sie Ihre Musik, und laden Sie Ihr Android-Telefon auf

  • Bluetooth®

  • für Android

  • UKW

  • 6 W

FlexiDock mit cleverem Design passt zu jedem Android-Mobiltelefon

Die verbesserte Version des Philips FlexiDock bietet einen Micro-USB-Anschluss und ist somit perfekt für alle Android-Telefone. Der Dockmechanismus passt hervorragend für alle Android-Telefone, dank des weichen und gerundeten Designs des Anschlusses. Es bietet maximale Anpassungsfähigkeit. Schieben Sie den Anschluss nach links oder rechts, und drehen Sie ihn, damit Sie ihn an jede Stelle und anhand jeder Ausrichtung des Micro-USB-Anschlusses an Ihr Telefon anpassen können. Diese extreme Flexibilität ist die erste ihrer Art für Android-Telefone, die von verschiedenen Herstellern ohne standardisierte Position und Ausrichtung des Micro-USB-Anschlusses hergestellt werden.

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

Widget für einfache Bluetooth-Kopplung für Android-Telefone

Mit dem Philips Bluetooth Audio Connect-Widget, das von Google Play heruntergeladen werden kann, können Sie Ihr Mobilgerät einfach mit allen Philips Bluetooth-Audiogeräten koppeln. Tippen Sie auf das Widget, um Philips Bluetooth-Audiogeräte automatisch hinzuzufügen, zu koppeln und eine Verbindung herzustellen. Nach dem Koppeln können Sie die Symbole auch ändern und umbenennen. Mit diesem Widget können Sie mehrere Philips Audiogeräte verwenden und einfach zwischen verschiedenen Bluetooth-Geräten hin und her wechseln. Tippen Sie einfach auf Ihr gewünschtes Philips Audiogerät, und starten Sie den Stream.

Technische Daten

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2.0

von 5

2

Bewertungen

5
4
3
1

29/03/2014

España

España

no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente

Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas

Diese Bewertung wurde für AS170 altavoz base inalámbrico verfasst

Diese Bewertung wurde für AS170 altavoz base inalámbrico verfasst

31/12/2013

España

España

BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR

El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.

Diese Bewertung wurde für AS170 altavoz base inalámbrico verfasst

Diese Bewertung wurde für AS170 altavoz base inalámbrico verfasst

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