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  • Kabelloser Musikgenuss und Aufladen Ihres Smartphones
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Eingestellt

Radiowecker

AJT5300W/12

3.3
| (8) Bewertungen
Kabelloser Musikgenuss und Aufladen Ihres Smartphones
Starten Sie mit dem AJT5300W mit voll aufgeladenem Akku in den Tag. Dieser Radiowecker fungiert zudem als kabelloser Lautsprecher, der Musik von jedem Bluetooth-Gerät streamt. Dank integrierten Ladestationen kann jedes Smartphone, ob iPhone oder Android, aufgeladen werden, während Sie schlafen.
Alle Vorteile anzeigen

Kabelloser Musikgenuss und Aufladen Ihres Smartphones

  • Bluetooth®

  • Universal-Aufladung

  • Zwei Alarme

  • Digitaler UKW-Tuner

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden. Geben Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten von einem Smartphone, Tablet oder Laptop, einschließlich iPod oder iPhone, auf einem Bluetooth-fähigen Lautsprecher wieder.

USB-Anschluss zum Aufladen von mobilen Geräten

USB-Anschluss zum Aufladen von mobilen Geräten

Dieser Lautsprecher ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause oder unterwegs aufladen müssen, können Sie Ihr mobiles Gerät über den Akku des tragbaren Lautsprechers aufzuladen.

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Digitaler UKW-Tuner mit Programmspeicher

Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.3

von 5

8

Bewertungen

3
2

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJT5300W Radiowecker verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJT5300W Radiowecker verfasst

02/08/2018

België

België

Verifizierter Käufer

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJT5300W Klokradio verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJT5300W Klokradio verfasst

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJT5300W Klokradio verfasst

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