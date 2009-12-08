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Eingestellt
AJL305/12
Eleganter Radiowecker mit Sprachnachrichten
Der smarte und moderne Begleiter ermöglicht es Ihnen, Ihren Familienangehörigen auf jeweils einer Mailbox Nachrichten zu hinterlassen. Der Philips Radiowecker mit Standfuß oder Wandhalterung verfügt außerdem über eine Uhr, ein Radio und über Diashow-Funktionen.
2.6
von 5
5
Bewertungen
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Diese Bewertung wurde für AJL305 Clock Radio verfasst
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jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Diese Bewertung wurde für AJL305 Radio-réveil verfasst
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Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Diese Bewertung wurde für AJL305 Klokradio verfasst
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