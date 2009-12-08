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Eingestellt

Radiowecker

AJL305/12

2.6

| (5) Bewertungen

Eleganter Radiowecker mit Sprachnachrichten

Der smarte und moderne Begleiter ermöglicht es Ihnen, Ihren Familienangehörigen auf jeweils einer Mailbox Nachrichten zu hinterlassen. Der Philips Radiowecker mit Standfuß oder Wandhalterung verfügt außerdem über eine Uhr, ein Radio und über Diashow-Funktionen.

Alle Vorteile anzeigen

inklusive Farbdisplay

Eleganter Radiowecker mit Sprachnachrichten

Gesonderte Sprach-Mailboxen für bis zu 5 Familienangehörige

Aufzeichnung von digitalen Sprachnachrichten von bis zu 2 Minuten

Fünf 3,8 cm (1,5") Farbdisplays zur Miniaturansicht von Fotos

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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2.6

von 5

5

Bewertungen

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Diese Bewertung wurde für AJL305 Clock Radio verfasst

Diese Bewertung wurde für AJL305 Clock Radio verfasst

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Diese Bewertung wurde für AJL305 Radio-réveil verfasst

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23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Diese Bewertung wurde für AJL305 Klokradio verfasst

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