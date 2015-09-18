In der Produktbeschreibung steht: "Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen... Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art." Diese Aussage stimmt leider mit der Technik nicht zusammen. Der Support meint dazu: "... der AJ6200D/12 startet immer auf Lautstärkelevel 4 und steigert sich bis auf Level 10. Dieses Verhalten kann leider nicht verändert werden." Das Gerät verfügt über 15 Lautstärkestufen. Die Stufe 4 ist eindeutig zu hoch für morgen 6:00 Uhr und mit Stufe 10 könnte man bereits eine Party machen. Abhängig davon wie tief man schläft und was man gerade träumt ist eine Herzattacke nicht ausgeschlossen. Damit eignet sich der Radiowecker nur bedingt zum Wecken. Was bleibt ist ein hübsches Radio mit einer Ladestation.