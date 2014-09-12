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Eingestellt
AJ5305D/12
Wachen Sie zu großartigem Sound von Ihrem iPod/iPhone auf.
Beginnen Sie Ihren Tag mit dem Philips Radiowecker mit Ladestation. Die kostenlose Philips App bietet eine bessere Aufwachmethode und ein Radioerlebnis, während die Leistung von 4 WRMS kräftigen, klaren Sound liefert. Schließen Sie einfach Ihren iPod/Ihr iPhone an – auch wenn sich das Gerät in der Hülle befindet.
mit Lightning-Anschluss
für iPod/iPhone
UKW, zwei Weckzeiten
4 W
Es gibt keine bessere Möglichkeit, aufzuwachen oder Radio zu hören als mit der neuen Philips HomeStudio App. Laden Sie die App einfach vom Apple App Store herunter, und genießen Sie eine Vielzahl aufregender Funktionen. Die erweiterte Alarmeinrichtung ermöglicht Ihnen beispielsweise das individuelle Anpassen der Alarmeinstellungen, wie z. B. Lautstärke, Dauer, Datum und Ton des Alarms. Zusätzlich bietet die App eine verbesserte Benutzeroberfläche, mit der Sie einfach voreingestellte Radiosender auswählen können.
RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Grundsätzlich werden Audioverstärker durch die elektrische Energie, die sie maximal verstärken können, eingeschränkt. Lautsprecher werden eingeschränkt durch die Menge an elektrischer Leistung, die sie maximal in Soundleistung umwandeln können, ohne dabei das Audiosignal zu verzerren. Je höher die Wattleistung umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
2.1
von 5
34
Bewertungen
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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