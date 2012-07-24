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Eingestellt
AJ4200/12
Aufladen Ihres Mobiltelefons im Schlaf
Der Philips Radiowecker weckt Sie nicht nur mit Ihrem Lieblings-Radiosender auf, er lädt auch noch Ihr Mobiltelefon auf, während Sie schlafen. Sie können zudem zwei Weckzeiten einstellen, sowie Optionen für Wochentage und Wochenende festlegen. Das große LCD-Display erleichtert die Lesbarkeit.
Aufladen Ihres Mobiltelefons/USB-Geräts
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Dank des integrierten Aufbewahrungsfachs für Ihre Anschlussstecker sind diese immer ordentlich und sicher für die nächste Verwendung aufbewahrt. Es enthält sogar Anschlussstecker in unterschiedlichen Größen für verschiedene Mobiltelefonmodelle und außerdem einen Anschluss für Mini-USB-Geräte.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.1
von 5
7
Bewertungen
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4200 Digital tuning clock radio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Verifizierter Käufer
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4200 Klokradio met digitale tuner verfasst
Datum der Benutzung 2019-08-23
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4200 Klokradio met digitale tuner verfasst
Datum der Benutzung 2019-08-23
Valerisis
20/09/2014
France
Pas mal
Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique verfasst
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