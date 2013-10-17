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Eingestellt

Radiowecker

AJ4000B/12

3

| (1) Bewertung

Aufladen Ihres Mobiltelefons im Schlaf

Beginnen Sie mit diesem Radiowecker Ihren Tag voller Energie. Er lädt Ihr Mobiltelefon und USB-Gerät gleichzeitig auf, damit Ihnen nie der Saft ausgeht. Stellen Sie als Alarm Radio oder Summer ein, und lassen Sie sich mit dem doppelten Alarm zu zwei unterschiedlichen Zeiten wecken.

Alle Vorteile anzeigen

mit integriertem microUSB-Kabel

Aufladen Ihres Mobiltelefons im Schlaf

  • Doppel-USB-Anschluss zum Aufladen

  • Analoger UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Zwei Weckzeiten, damit Sie und Ihr(e) Partner(in) zu unterschiedlichen Zeiten geweckt werden können

Das Philips Audiosystem verfügt über zwei Weckzeiten. So können Sie einen Weckalarm für sich selbst und den anderen für Ihren Partner bzw. Ihre Partnerin einstellen.

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

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Bewertung

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1

17/10/2013

France

France

Fonctionnellement bien mais plastique de mauvaise qualité

Comme il s'agissait d'un cadeau, je souhaitais acheter un produit de qualité. Mon radio réveil Philips vieux de 15 ans étant toujours en pleine forme, je me suis orienté naturellement vers Philips. Je recherchais un radio réveil simple, fonctionnel et avec un simple tuner analogique (les modèles Philips avec tuner numérique ont une ergonomie qui me déplaît). Sur cet aspect, pas grand chose à redire. Le choix d'un bloc secteur avec le cordon inamovible (soudé) est étrange, d'autant qu'il y avait largement la place de caser le transfo dans le corps du radio réveil. Mais là où le bat blesse vraiment, c'est la qualité de fabrication : - Le plastique est de mauvaise qualité, très cheap, assez mince. Plus rien à voir avec mon Philips Aj3290. - Les 3 boutons du bas sont mal ajustés et ne sont pas clipsés (on peut les soulever très facilement avec l'ongle faisant entrevoir le circuit imprimé). - Les boutons latéraux à 2/3 positions sont d'une qualité exécrable indigne d'une marque comme Philips. Ils sont très désagréables à manoeuvrer, les crans ne sont pas francs et la position du milieu est difficile à trouver. Franchement très déçu par ce que devient Philips.

Diese Bewertung wurde für AJ4000B Radio-réveil verfasst

Diese Bewertung wurde für AJ4000B Radio-réveil verfasst

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