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Eingestellt
AJ3916/12
Beginnen Sie den Tag mit Ihrer Lieblings-CD
Verschönern Sie Ihren Tag mit inspirierendem Sound! Der Philips Radiowecker lässt Sie zu zuvor gespeicherter Entspannungsmusik sanft einschlafen und weckt Sie mit Ihrer Lieblings-CD oder Naturklängen wieder auf. Die Bassreflex-Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie glücklich aufstehen.
CD
Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
3.3
von 5
4
Bewertungen
KigaRei
25/06/2012
Deutschland
Gut mit einer Schwäche
Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3916 Digitaler Radiowecker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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quidproquo
09/10/2011
United Kingdom
great design
to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3916 Clock Radio verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Hovie
25/06/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Op tijd wakker
Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.
Vorteile
Goedkoop en effectief
Nachteile
Simpel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3916 Klokradio met digitale tuner verfasst
Datum der Benutzung 2019-05-25
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