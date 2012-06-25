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Eingestellt

Digitaler Radiowecker

AJ3916/12

3.3

| (4) Bewertungen

Beginnen Sie den Tag mit Ihrer Lieblings-CD

Verschönern Sie Ihren Tag mit inspirierendem Sound! Der Philips Radiowecker lässt Sie zu zuvor gespeicherter Entspannungsmusik sanft einschlafen und weckt Sie mit Ihrer Lieblings-CD oder Naturklängen wieder auf. Die Bassreflex-Lautsprecher sorgen dafür, dass Sie glücklich aufstehen.

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oder mit zuvor gespeicherten Naturklängen

Beginnen Sie den Tag mit Ihrer Lieblings-CD

  • CD

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Wiedergabe von CD, CD-R und CD-RW

Philips stellt bekanntermaßen Produkte her, die mit einer Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Discs kompatibel sind. Mit diesem Audiosystem können Sie Musik von CD, CD-R und CD-RW genießen. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden. CD-RW (CD-Rewritable-kompatibel) bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable- (CD-R) als auch CD-Rewritable-Discs (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R-Discs können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW-Discs dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar.

Lassen Sie sich von Naturklängen, einer CD, einem Radiosender oder von einem Weckton wecken

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.3

von 5

4

Bewertungen

5
3
2

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Gut mit einer Schwäche

Das Produkt sieht gut aus, Radio, CD oder voristallierte Wecktöne sind super. Leider dauert das einstellen eines Alarms zu lange. Die Anzahl der Tastendrücke um die Weckzeit 15 Min zu erhöhen dauert lange. Denn man muss auch wieder den Weckton (Radio oder CD oder welcher Ton) jedesmal neu einstellen. Das nervt. Und der Lautsprecher klingt blechernd, aber von so einem kleinen kann man auch keine wahnsinnige Leistung erwarten!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3916 Digitaler Radiowecker verfasst

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

great design

to set up the cd clock player took some reading of instruction properly. although once i had understood the instructions...it became clearl what i had done wrong.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3916 Clock Radio verfasst

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Diese Bewertung wurde für AJ3916 Clock Radio verfasst

25/06/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Op tijd wakker

Het is een prima wekkerradio. Simpel maar effectief. Goede prijs/kwaliteitverhouding. Zeker aan te bevelen.

Vorteile

Goedkoop en effectief

Nachteile

Simpel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3916 Klokradio met digitale tuner verfasst

Datum der Benutzung 2019-05-25

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Datum der Benutzung 2019-05-25

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