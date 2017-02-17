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Eingestellt
AJ3700/12
Aufwachen und strahlen!
Jeder Tag ist anders, da wird der Philips Radiowecker zu einem vertrauten Begleiter. Sein integrierter Projektor schreibt die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche. Sie wachen auf und wissen gleich, was Sache ist! So beginnt ein guter Tag.
Zeitprojektion
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Akku- oder Netzbetrieb
Mit der Zeitprojektion können Sie die Uhrzeit in jedem Winkel auf jede Oberfläche projizieren. Das innovative Projektionssystem garantiert, dass die Zeit immer korrekt positioniert und ausgerichtet ist. Anders als bei konventionellen LC-Displays kann Licht das negative LC-Display fast ohne Verzerrung durchqueren. Eine leistungsfähige LED beleuchtet das negative LCD und projiziert das Licht innerhalb eines bestimmten Abstands. Mit seiner präzisen Linse projiziert die Uhr das Bild auf eine Oberfläche und stellt sogar die Schärfe ein. Sie machen die Augen auf und wissen sofort, wie spät es ist!
Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.
2.3
von 5
34
Bewertungen
mtcs
17/02/2017
España
Sólo un detalle...
El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.
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Diese Bewertung wurde für AJ3700 Radio reloj verfasst
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Regor
07/01/2016
España
Casi casi...
Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.
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beapol
13/03/2015
France
Verifizierter Käufer
Très bon produit
Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste
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Diese Bewertung wurde für AJ3700 Radio-réveil verfasst
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