Integriertes Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen – praktisch in der Handhabung

Das integrierte Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen läuft zum Ende hin spitz zu und lässt sich für ein flexibles und komfortables Arbeiten in jede Position schwenken. Zum horizontalen Bügeln von anspruchsvollen Stoffen oder zum vertikalen Bügeln von empfindlichen Kleidungsstücken. Und alles dazwischen.