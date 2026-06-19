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All-in-One BügelkomplettlösungAll-in-One 8500 Series

AIS8540/80

Bügeln neu definiert
Die Philips All-in-One 8500 Series ist die innovative Lösung für ein optimales Aussehen. Das Kombigerät vereint die Funktionen eines Dampfglätters und eines Bügeleisens und ist dank der einfachen Handhabung und hervorragenden Leistung äußerst praktisch. Eine vielseitige Lösung, die effektiv Falten bändigt.
Alle Vorteile anzeigen

Mehr Vielseitigkeit, Leistung und Komfort**

Bügeln neu definiert

  • Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen

  • Dual Heating Technologie

  • Ergonomisches Bügeleisen-Design

  • Ergonomisches Design von Bügeleisen und -kopf

Integriertes Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen – praktisch in der Handhabung

Integriertes Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen – praktisch in der Handhabung

Das integrierte Bügelbrett mit flexiblen Winkeleinstellungen läuft zum Ende hin spitz zu und lässt sich für ein flexibles und komfortables Arbeiten in jede Position schwenken. Zum horizontalen Bügeln von anspruchsvollen Stoffen oder zum vertikalen Bügeln von empfindlichen Kleidungsstücken. Und alles dazwischen.

Dual Heating Technologie mit besserer Leistung als ein Dampfbügeleisen*

Dual Heating Technologie mit besserer Leistung als ein Dampfbügeleisen*

Zwei Heizelemente sorgen dafür, dass der kraftvolle, tief eindringende Dampf Falten besser glättet, als ein Dampfbügeleisen*. So verleihen Sie Ihrer Kleidung ganz einfach den optimalen Look.

Mit dem ergonomischen Design wird das Bügeln zum Kinderspiel.

Mit dem ergonomischen Design wird das Bügeln zum Kinderspiel.

Das ergonomische Bügeleisen-Design ist nur ungefähr halb so schwer wie ein normales Dampfbügeleisen, sodass Sie Ihre Kleidung komfortabel glätten können.

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu Dampfbügeleisen, laut Verbrauchern, Produktplatzierungsprüfung Oktober 2022

  2. Im Vergleich zu unseren Philips Dampfbügeleisen

  3. Im Vergleich zu Dampfbügeleisen, laut Verbrauchertests Oktober 2022