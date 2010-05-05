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Eingestellt
AE6580/00
Tragbares Radio für unterwegs
Im Lieferumfang dieses superkompakten tragbaren Philips UKW/MW-Taschenradios sind InEar-Stereokopfhörer mit einer praktischen Kabelbox enthalten - ideal für unterwegs.
Taschenformat
Stereo-Kopfhörer
0
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.0
von 5
3
Bewertungen
raulillo
05/05/2010
España
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jcsalvadores
15/05/2012
España
sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm
no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.
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Edubaste
21/03/2013
España
Muchas pegas para el precio que tiene
Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal
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