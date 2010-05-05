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Tragbares Radio

AE6580/00

2

| (3) Bewertungen

Tragbares Radio für unterwegs

Im Lieferumfang dieses superkompakten tragbaren Philips UKW/MW-Taschenradios sind InEar-Stereokopfhörer mit einer praktischen Kabelbox enthalten - ideal für unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Tragbares Radio für unterwegs

  • Taschenformat

  • Stereo-Kopfhörer

Einfache Steuerung über Daumenrad für Lautstärke und Ein-/Ausschalten

0

Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss

Stereokopfhörer

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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2.0

von 5

3

Bewertungen

5
4

05/05/2010

España

España

Diese Bewertung wurde für AE6580 Radio portátil verfasst

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15/05/2012

España

España

sintoniza mal las emisoras tanto en am como fm

no sintoniza muy bien las emisoras tanto en am como en fm. Existe siempre mucho sonido de fondo.

Diese Bewertung wurde für AE6580 Radio portátil verfasst

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21/03/2013

España

España

Muchas pegas para el precio que tiene

Las pilas, 2, duran un suspiro y no tiene función de apagado automático por lo que la cosa empeora El sintonizador no es muy bueno y hay algunas emisoras que no se cogen bien El estéreo no se puede quitar por lo que mete un zumbido horroroso Los botones de memoria tienen poco relieve y si estás en la cama a oscuras cuesta acertar con el canal

Diese Bewertung wurde für AE6580 Radio portátil verfasst

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