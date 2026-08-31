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Eingestellt
9006WHVB1
Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips WhiteVision Lampen verleihen Ihren Autoscheinwerfern eine intensive, weiße Xenon-Optik und sorgen damit nachts für ein erstklassiges Fahrerlebnis. Dank der höheren Helligkeit mit 60 % weißerem Licht ist WhiteVision die perfekte Kombination aus Stil und Sicherheit.<br>
Lampentyp: HB4
Packung mit: 1
12,8 V, 55 W
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.
WhiteVision verleiht Ihrer Fahrzeugbeleuchtung den hochwertigen Look von High-End-Fahrzeugen.
Mit bis zu 3.700 Kelvin und intensivem weißen Licht leuchten Philips WhiteVision Scheinwerferlampen die Fahrbahn mit einem klaren, weißen Licht aus, das die Dunkelheit sofort erhellt. Ein erstklassiger Lichtstrahl für ein erstklassiges Fahrerlebnis.
Bewertungen
Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen
Anwendung variiert je nach Glühbirnentyp