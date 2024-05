Mehr Farbe. Mehr Details. Noch mehr Nervenkitzel.

Spielen Sie mit allem, was Sie haben. Schauen Sie Filme so, dass es Sie dabei nicht mehr auf Ihrem Sitz hält: The Xtra bietet atemberaubende Details und Farben, großartigen Sound und beeindruckendes Ambilight. Filme, Sport, Spiele und Nächte waren noch nie so groß. Alle Vorteile ansehen