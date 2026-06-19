Xenon X-tremeVision gen2: für eine maximale Sicht

Xenon X-tremeVision gen2 Lampen mit Philips Xenon-Technologie bieten ultimative Leistung. Mit ihrem längeren Lichtstrahl und bis zu 150 % mehr Sicht¹ helfen Ihnen X-tremeVision gen2 Lampen, Hindernisse früher zu erkennen, damit Sie rechtzeitig reagieren können. Und dank der verbesserten peripheren Sicht nehmen Sie Gefahren am Straßenrand, wie Fußgänger, oder vor Ihnen liegende Kreuzungen früher wahr. Diese Scheinwerferlampen erhellen jede Unebenheit, Kurve und Gefahr auf der Straße und erfüllen damit selbst die Anforderungen anspruchsvollster Fahrer und Straßenverhältnisse.