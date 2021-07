Ambilight. Emotionen über den Bildschirm hinaus.

Mit Philips Ambilight können Sie vollständig in Ihre Filme und Spiele eintauchen. Die Musik bekommt eine eigene Lightshow. Und der Bildschirm wirkt größer als er ist. Intelligente LEDs an den Seiten des Fernsehers projizieren die auf dem Bildschirm angezeigten Farben in Echtzeit an die Wände und in den Raum. Sie genießen eine perfekt abgestimmte Umgebungsbeleuchtung und erhalten einen weiteren Grund, Ihren Fernseher zu lieben.