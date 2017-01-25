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Eingestellt
49PUS6551/12
Ultraflacher 4K UHD-LED-Fernseher powered by Android TV
Die wunderschön gefertigte Philips 6500-Serie ist auf dem Markt. Erleben Sie Ihre großartige 4K Ultra-HD-Bildqualität und betreten Sie eine Welt voller Unterhaltung mit Android TV. Der schmale Rahmen und der bogenförmige Standfuß vervollständigen den Look einer eleganten Designerausführung.
123 cm (49")
4K Ultra-HD-LED-Fernseher
Quad Core, 16 GB und erweiterbar
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
High Dynamic Range Plus ist ein neuer Videostandard. Er definiert Home Entertainment mit fortschrittlicher Kontrast- und Farbtechnologie neu. Genießen Sie ein alle Sinne berührendes Erlebnis, bei dem die ursprüngliche Vielfalt und Lebendigkeit beibehalten wird und das den Inhalt wie vorgesehen widerspiegelt. Das Ergebnis? Hellere Highlights, bessere Kontraste, mehr Farben und bessere Details als je zuvor.
Der Philips Quad Core-Prozessor trifft auf die Leistung von Android – das sorgt für ein aufregendes Spielerlebnis. Mit Android auf Ihrem Fernseher können Sie schnell und intuitiv durch Apps navigieren, sie starten und Videos abspielen.
Der Ultra-HD-Fernseher verfügt über die vierfache Auflösung im Vergleich zu einem herkömmlichen Full-HD-Fernseher. Mit mehr als 8 Millionen Pixeln und unserer einzigartigen Ultra Resolution-Hochskalierungstechnologie erleben Sie die bestmögliche Bildqualität. Je höher die Qualität des ursprünglichen Inhalts, desto besser sind Bilder und Auflösung. Genießen Sie schärfere Bilder, mehr Tiefenwirkung, faszinierende Kontraste, fließende, natürliche Bewegungen und fehlerfreie Details.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.4
von 5
169
Bewertungen
StefStef
25/01/2017
Österreich
Alles gut bis auf die Bedienung
Ein spitzen schnelles und schönes Gerät mit äußerst gutem Bild. Das Negative ist nur die aufwendige Bedienung, welche schon fast ein Studium erfordert, alles andere als intuitiv. Ohne Handbuch geht nicht viel.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 6000 series 49PUS6551 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst
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Oguz
24/08/2018
Deutschland
gutes Gerät für kleines Geld
sehr gutes Gerät mit Android TV echt Klasse einziger Mangel ist der geringe Arbeitsspeicher
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Diese Bewertung wurde für 6000 series 43PUS6551 Ultraflacher 4K Fernseher powered by Android TV™ verfasst
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blacksepp
25/07/2018
Deutschland
Sehr gutes Gerät
Alle genannten tech. Daten entsprechen genau dem TV . Es wurde mir als 2018 Model verkauft (Media Markt). Soft und Firmwarestand war bei Inbetriebnahme Stand September 2017. Schon etwas merkwürdig. Update der Firm und Software dauert ca. 45 Minuten (USB Stick). Bis dato keine Beanstandungen.
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Cloud-Gaming-Angebote abhängig vom Spieleanbieter.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.
Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.
USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.