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Eingestellt
49PFS4132/12
Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher
Stylisch und leistungsstark: Die Philips 4100 Serie mit Digital Crystal Clear verfügt über eine kontrastreiche Full HD-Bildqualität und klaren Sound. Dieses benutzerfreundliche Modell macht es Ihnen einfach, ganz entspannt die Füße hochzulegen.
123 cm (49")
Full-HD-LED-Fernseher
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Bei der Entwicklung eines neuen Fernsehers zieht unserer Team jeden Aspekt in Betracht: von der Technologie bis hin zum Design. Unsere neuen Kantenfüße wurden entwickelt, damit unter Ihrem Fernseher dort Platz entsteht, wo traditionelle Standfüße normalerweise stehen. So wird ein noch intensiveres Fernseherlebnis geschaffen. Der Effekt? Ein Fernseher, der souverän die Zukunft willkommen heißt.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
3.6
von 5
70
Bewertungen
tyua77
13/03/2018
Österreich
Menüführung noch immer veraltet
Wir haben seit ca. 7 Jahren einen 9000er tv und da war/ist die Menüführung veraltet und kompliziert! Jetzt, 7 Jahre später ist die Menüführung zwar anders, aber eben anders veraltet und kompliziert... In Zeiten von "Intuitive Menüführung" vielleicht überdenkenswert...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4100 series 32PFS4132 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
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Hazumi
16/12/2018
Deutschland
Top Gerät
TV läuft bei mir , an einer Satanlage tadellos , das kleine Display liefer sehr gute Bilder ab , für das Wohnzimmer ist das Display mit 32 Zoll sehr klein aber auf meinen Grundstück für Schlechtwetterabende eine ideale Lösung .
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RonG
11/12/2018
Deutschland
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und Bild
Der Fernseher ist einfach zu bedienen und hat ein sehr klares, lichtstarkes und kontrastreiches Bild. Insbesondere die Aufnahmefunktion ist für diese Preisklasse ebenfalls gut.
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.
Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.