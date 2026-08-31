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Sicher unterwegs
Philips Xenon Vision ersetzt dank neuer Technologie eine einzelne defekte Lampe und passt sich dabei der Farbe der nicht ausgetauschten Lampe an. Daher ist sie die ideale Ersatzlampe und wirtschaftlich noch dazu!
Lampentyp: D3S
42 V, 35 W
Anzahl der Lampen: 1
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.
Unsere Lampen werden häufig von Automobilexperten ausgezeichnet
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