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40PFK6540/12
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Kurzanleitung
Landesspezifische Werbebroschüre
Muss ich mein HDMI 1.3-Kabel durch ein HDMI 1.4-Kabel ersetzen, wenn ich 3D-Inhalte wiedergeben möchte?
Was tun, wenn auf dem Bildschirm horizontale oder vertikale Streifen angezeigt werden?
Wie kann ich das Bildformat ändern?
Was kann ich tun, wenn der Fernseher neu startet?
Was kann ich tun, wenn die vorderseitige LED in einem sich wiederholenden Muster blinkt?
Was ist zu tun, wenn sich der Fernseher nicht einschalten lässt?
Was soll ich tun, wenn der Fernseher nicht auf die Infrarot-Fernbedienung reagiert?
Was ist zu tun, wenn ein Software Update abbricht?
Warum ist die Youtube App nicht länger verfügbar?
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-S Signal]
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-C Signal]
So finden Sie die Modellnummer des Fernsehers
Was, wenn Apps eines Philips Fernsehers nicht laufen?
Wie setze ich ein (CI/CI+) CAM-Modul und die Karte in den Fernseher ein?
Was ist zu tun, wenn ein Fehler auf einen oder mehreren Sender auftritt? [DVB-T Signal]
Wie aktualisiere ich die Software des Philips Fernsehers per USB-Stick?
Wie kann eine Verbindung vom Fernseher zum Internet hergestellt werden?
Was ist zu tun wenn die Meldung " Philips Server nicht gefunden" erscheint?
Was ist zu tun wenn eine drahtlose Verbindung nicht zustande kommt?
Wie aktualisiert man die Philips Fernseher-Software per Internet?
Wie streame ich Inhalte über Google Cast auf den Android-Fernseher?
Wie kann der Google Play Store an einem Android Fernseher genutzt werden?
(VIDEO) Wie übertragen Sie App-Inhalte mit Google Cast auf Ihren Fernseher?
(VIDEO) Wie verbinden Sie Ihren Philips Fernseher mit Wi-Fi?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts