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Eingestellt

6500 seriesFlacher Full HD LED TV powered by Android™

40PFK6540/12

3.4

| (21) Bewertungen

Flacher Full HD LED TV powered by Android

Bietet mehr als gutes Aussehen: der Full HD-Fernseher der 6500er Serie mit der Leistung von Android. Perfect Pixel HD-Engine für brillante Bilder sowie Ambilight, ein modernes Design und echte Materialien lassen Sie Fernsehen neu erleben.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit 2-seitigem Ambilight

Flacher Full HD LED TV powered by Android

  • 102 cm (40")

  • Full HD LED TV

  • Dual Core, 8 GB und erweiterbar

  • DVB-T/C/S/S2

Modernes Design als Ergänzung Ihrer modernen Einrichtung

Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihre Einrichtung ein, damit Ihr Fernseher auch ausgeschaltet noch ein Blickfang ist.

Der angewinkelte, zentrale Standfuß ist ein Spiel mit der Geometrie

Wir haben uns für eine moderne Hochglanzoberfläche in Silber als Grundlage für unseren angewinkelten, zentralen Standfuß entschieden und diesen mit einer sehr schmalen, angewinkelten Halterung kombiniert, sodass sich der Fernseher perfekt in jede moderne Einrichtung einfügt.

Ambilight lässt Sie Fernsehen mit anderen Augen betrachten

Ambilight lässt Sie Fernsehen mit anderen Augen betrachten

Sie haben ein Heim geschaffen, das mehr als nur ein Haus ist. Darum sollten Sie sich auch für einen Fernseher entscheiden, der warm und einladend ist. Die einmalige Ambilight-Technologie von Philips lässt Ihren Screen noch weiter und Ihr Fernseherlebnis noch immersiver erscheinen, indem es ein besonders breites Licht von drei Seiten des TV-Bildschirms auf die umgebende Wand abstrahlt. Lebhafte Farben bewegen sich über den Bildschirm hinaus in Ihr Wohnzimmer, um Ihnen ein begeisterndes, intensives und mitreißendes Fernseherlebnis zu bieten.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

21

Bewertungen

15/11/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Tolles Bild, Lautsprecher naja...

schönes Design, viele Einstellmöglichkeiten, sehr gutes Bild

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 6500 series 55PFK6540 Flacher Full HD LED TV powered by Android™ verfasst

28/03/2016

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima TV

Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD verfasst

28/03/2016

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Prima TV

Helder beeld, al duurt het wel even voor je de juiste instellingen hebt gevonden. Gebruikersgemak. Geluid valt tegen. Klinkt Hol.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Philips 6500 series Slanke Full HD LED-TV powered by Android™ 50PFK6540 126 cm (50") Full HD Dual Core LED-TV, 8 GB (uitbreidbaar), DVB-T/C/S/S2 met tweezijdig Ambilight en Perfect Pixel HD verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. Eltern sollten während der 3D-Wiedergabe ihre Kinder überwachen und sicherstellen, dass sie sich nicht unwohl fühlen (wie oben beschrieben). Die Wiedergabe von 3D wird nicht für Kinder unter sechs Jahren empfohlen, da ihr visuelles System noch nicht vollständig ausgebildet ist.

  2. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  3. Android-App-Angebote variieren je nach Land. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem lokalen Google Play Store.

  4. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  5. Cloud-Gaming-Angebote sind abhängig vom Spieleanbieter.

  6. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  7. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  8. Google Cast-Funktion ist abhängig von Google Cast-fähigen Apps und Geräten. Weitere Informationen finden Sie auf der Google Cast-Produktseite.

  9. Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Das Angebot für Smart TV-Apps variiert je nach Modell und Land. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/smarttv.

  11. USB-Aufnahme nur für digitale Sender. Aufnahmen können durch Kopierschutz (CI+) eingeschränkt sein. Es können länder- und senderspezifische Einschränkungen gelten.

  12. Die Kompatibilität ist nur bei Android 4.2 mit Wi-Fi Miracast-Unterstützung gegeben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des entsprechenden Geräts.