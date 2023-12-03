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Mehr als gut ausgestattet
Dieser Philips USB-C Mehrzweckmonitor bietet eine Einrichtung ohne Kabelsalat. Mit einem einzigen Kabel können Sie flüssige, hochauflösende Videos ansehen, Daten übertragen und Ihren Laptop aufladen. Die Kopfhörerhalterung bietet verbessertes Kabelmanagement.
5000 Series
40 (100,4 cm / 39,53" Diagonale)
3440 × 1440 (WQHD)
Dieses Philips Display verfügt über eine USB-C-Verbindung mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihr kompatibles Gerät direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr kompatibles Gerät gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.
Mit dem integrierten Multiclient-KVM-Switch können Sie zwei separate PCs mit einem Monitor-Tastatur-Maus-Setup bedienen. Eine praktische Taste ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen den Signalquellen. Besonders praktisch bei Setups, die doppelte PC-Rechenleistung erfordern, oder zur gemeinsamen Nutzung eines großen Monitors für die Anzeige von zwei verschiedenen PCs.
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Tryofant
03/12/2023
Sverige
Verifizierter Käufer
Perfekt arbetskompis!
Jobbar i skolvärlden och behöver oftast ha flera dokument uppe på skärmen samtidigt, uppgifter, planeringar, betygsmallar osv. Då är denna skärm perfekt. Behöver inga 120000 MHz uppdateringar och snabba svarstider, utan en pålitlig skärm som denna.
Vorteile
Storleken när det gäller att arbeta med flera dokument samtidigt.
Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C verfasst
Date of Use 2022-11-03
Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C verfasst
Date of Use 2022-11-03
danfe
17/08/2023
Sverige
Excellent post-covid screen!
Where to start - the size of uninterrupted screen space is awesome! Doing CAD on a screen like this could not be better! So is gaming and also working! I've had this screen for two days now and I am still discovering new features to make use of! I have everything plugged into the screen now - camera, mouse, keyboard, RGB. And when away - my wife gets to use all of that for her laptop. I was worried that the resolution would be too small given all that space, but it is excellent! Screen is very bright and with great quality. USB-C works awesome and all the ports available is good. The small headset hanger is damped and extends slowly with style. This monitor is insane value for money - I would not look any other way! All the monitors bought for my business will henceforth ONLY be this screen, kid you not! Developers, engineers, excel sheet and powerpoint workers alike are gonna love this screen. Don't fall for the over spec "you can only game on 8K resolution" nonsense, get a great value screen and a totally new experience for your machine.
Vorteile
Size! Ports, inputs, brightness, quality, hanger
Nachteile
A little bit heavy to mount on a wall, but what you'd expect! USB-ports could be mounted more accesible on the front and bottom/side.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C verfasst
Date of Use 2023-07-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 UltraWide LCD-skärm med USB-C verfasst
Date of Use 2023-07-17
DE "H" 1964
21/10/2025
Nederland
Verifizierter Käufer
Zeer goed voor mijn doel-einden......
Moet er nog wel ietwat aan wennen, maar qua prijs en grote van het scherm ben ik tevreden! Makkelijk aan te sluiten en doet wat het moet doen! Alle andere mogelijkheden zal ik gaander-weg wel ontdekken maar of ik die uiteindelijk nodig heb, is nog maar de vraag!
Vorteile
Groot beeldscherm, makkelijk aan te sluiten en zelf te installeren!
Nachteile
Tot op heden nog geen, echter, heb het scherm ook nog maar ruim 1 maand in bezit, dus nog niet alle optie's bekeken!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C verfasst
Date of Use 2024-09-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Business Monitor 40B1U5600 Ultrabrede LCD-monitor met USB-C verfasst
Date of Use 2024-09-21
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Antwortzeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basierend auf CIE1976
sRGB-Farbraum basierend auf CIE1931
Für die Video-Übertragung via USB-C muss Ihr Notebook/Gerät den USB-C-DP-Alt-Modus unterstützen.
Aktivitäten wie Bildschirmfreigabe, Online-Streaming von Video und Audio über das Internet können die Leistung Ihres Netzwerks beeinträchtigen. Ihre Hardware, die Netzwerkbandbreite und deren Leistung bestimmen die gesamte Audio- und Videoqualität.
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.
Die USB-C-Stromversorgung dieses Displays beträgt bis zu 100 W (normalerweise 96 W). Die maximale Leistung hängt von Ihrem Gerät ab.
Bei der Berechnung der Energieeinsparung durch PowerSensor sind sowohl USB als auch die Stromversorgung ausgeschlossen.
Das EPEAT-Rating ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Bitte besuchen Sie https://www.epeat.net/ für den Registrierungsstatus in Ihrem Land.
Der Monitor kann anders aussehen als auf den Abbildungen der Funktionen.