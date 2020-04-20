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Eingestellt

Geschwungener LCD-Monitor mit Ultra Wide Color

328E9FJAB/00

4.6

| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Atemberaubende Farben, ultimativer Realismus

Erleben Sie realistische Darstellung mit den geschwungenen Philips Monitoren. Der geschwungene 32" (80 cm) E-Line-Monitor bietet echten Realismus mit kristallklarer QHD-Bildqualität. Das ultrabreite Farbsprektrum sorgt für eine Farbqualität, die Ihre Bilder zum Leben erweckt!

Alle Vorteile anzeigen

mit kristallklaren Details

Atemberaubende Farben, ultimativer Realismus

  • E-Line

  • 32 (31,5"/80 cm Diagonale)

  • 2.560 x 1.440 (QHD)

Störungsfreies Spieleerlebnis dank AMD FreeSync™ Technologie

Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.

DisplayPort-Verbindung für maximal realistische Bilder

DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.

HDMI sichert universelle digitale Anschlussmöglichkeiten

HDMI sichert universelle digitale Anschlussmöglichkeiten

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.6

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

20/04/2020

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Article idéal pour moi

Article Idéal pour moi! 2ème article identique acheté car suite à un incident, le premier article a été détruit…...

Vorteile

Ecran incurvé

Nachteile

pas

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color verfasst

Datum der Benutzung 2019-04-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Moniteur LCD incurvé avec Ultra Wide-Color verfasst

Datum der Benutzung 2019-04-20

14/04/2020

España

España

Calidad de Imagen y precio perfecto.

Una calidad de imagen barbara, una curvatura perfecta, soporte vesa y display port, el único inconveniente es su gran consumo y que no viene con cable Display port ya que es con el que exprime realmente su potencial, hdmi y dvi se han quedado atrás, el sonido es aceptable pero vamos en mi caso ni lo uso pero para un despacho u oficina van de sobra, me ha encantado la experiencia, por cierto para encenderlo hay que darle al botón de la parte trasera si no te puedes volver majara buscando como encenderlo

Vorteile

El monitor es una maravilla en todos los sentidos.

Nachteile

Que no tenga 120Hz

Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color verfasst

Datum der Benutzung 2019-10-13

Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Monitor LCD curvo con Ultra Wide-Color verfasst

Datum der Benutzung 2019-10-13

21/05/2019

België

België

Verifizierter Käufer

Perfect toestel!

Philips is traditie,is deskundigheid,is een zekerheid dat je een toestel hebt dat voldoet aan wat er beloofd wordt.Daarom ben ik uiterst tevreden!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color verfasst

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Diese Bewertung wurde für 328E9FJAB Gebogen LCD-monitor met Ultra Wide-Color verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Radius der Monitorkrümmung in Millimeter

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  5. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.