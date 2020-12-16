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326M6VJRMB/00
In den Moment eintauchen
Die Momentum 4K UHD-Anzeige mit Ambiglow bietet eine neue Dimension des Realismus. Schnelle Bewegungen werden durch adaptive Synchronisation und niedrige Eingangsverzögerung makellos dargestellt. DisplayHDR 600 sorgt für scharfe und lebendige Bildqualität, die Sie in ihren Bann ziehen wird.
Momentum
32 (31,5"/80 cm Diagonale)
3.840 x 2.160 (4K UHD)
DTS Sound ist eine Audio-Verarbeitungslösung zur Optimierung der Wiedergabe von Musik, Filmen, gestreamten Inhalten und Spielen auf dem PC, unabhängig vom jeweiligen Formfaktor. DTS Sound ermöglicht ein unvergessliches Virtual Surround Sound-Erlebnis mit satten Bässen, Dialogverbesserung und maximaler Lautstärke ohne Schneiden oder Verzerrungen.
Ambiglow verleiht Ihrem Fernseherlebnis eine neue Dimension. Die innovative Ambiglow-Technologie vergrößert den Bildschirm durch einen beeindruckenden Lichteffekt. Der schnelle Prozessor analysiert den Bildinhalt und passt kontinuierlich Farbe und Helligkeit des ausgestrahlten Lichts an den Bildinhalt an. Benutzerfreundliche Optionen ermöglichen Ihnen, die Atmosphäre nach Ihrem Geschmack einzustellen. Philips Ambiglow ist besonders für Filme, Sportsendungen oder Spiele geeignet und bietet Ihnen ein einmaliges, beeindruckendes Fernseherlebnis.
Das VESA-zertifizierte DisplayHDR 600 bietet ein ganz besonderes visuelles Erlebnis. Im Gegensatz zu anderen HDR-kompatiblen Bildschirmen erzeugt echtes DisplayHDR 600 erstaunliche Helligkeit, Kontraste und Farben. Mithilfe punktueller Dimmfunktion und hoher maximaler Helligkeit bis zu 600 Nit werden Bilder mit sichtbaren Höhepunkten zum Leben erweckt, die tiefere, nuanciertere Schwarztöne bieten. Es leistet ein volleres Spektrum an kräftigen Farben und bietet ein visuelles Erlebnis für Ihre Sinne.
3.9
von 5
7
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
MRa311
16/12/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bildqualität und Desigfn
Einfache Installation und Bedienung. Schlichtes schönes Design. Bildqualität sehr gut - Erwartung voll erfüllt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2019-11-16
hgjhbu
08/10/2020
Deutschland
supper Bild
grosses Bildschirm, hochauflösende Darstellung, 4K,
Vorteile
klasse Bilddarstellung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-08
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2020-09-08
Hej Hej
16/02/2020
Sverige
Bästa 32" konsolskärmen
Klockren till Xbox X, perfekt storlek för att ha stående på ett databord.
Vorteile
Freesync, lågresponstid, bra färger
Nachteile
EJ Dolby Vison
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2019-08-16
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR-skärm med Ambiglow verfasst
Datum der Benutzung 2019-08-16
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.