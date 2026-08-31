Niedrige Eingabeverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor

Die Eingangsverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm vergeht. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Anzeige auf dem Monitor. Dies verbessert insbesondere das Spielerlebnis bei Videospielen, bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt, und ist besonders wichtig für rasante, wettbewerbsorientierte Spiele.