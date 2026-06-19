180 Hz Aktualisierungsrate für ultraflüssige, brillante Bilder

Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Dies erfordert einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Monitor baut das Bild bis zu 180 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 180 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekten Gamingpartner.