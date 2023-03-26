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279M1RV/00
Entwickelt für Xbox
Evnia 7000
68,5 cm (27")
3.840 x 2.160 (4K UHD)
Erleben Sie Spiele auf Ihrer Konsole völlig neu. Gemeinsam mit dem Xbox-Team haben wir dieses Display für die Xbox zu entwickelt, das die beste visuelle Leistung der Xbox Series X liefert, sobald es angeschlossen ist.
Beim Gaming sollten Ruckeln und kaputte Frames gar nicht erst auftreten. Dieses mit AMD FreeSync™ Premium Pro zertifizierte Display mit Variable Refresh Rate (VRR) bietet ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis. Dies sorgt für eine Kombination aus flüssigem Spielspaß mit Spitzenleistung und außergewöhnlicher Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig geringer Latenz.
Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 144 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv 2,4 mal schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 144 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.
Auszeichnungen
3.1
von 5
9
Bewertungen
thesnable
26/03/2023
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Monitor
Tatsächlich wirklich super 27 Zoll - perfekte Grösse Ambiview ist mega HDR ist Top Kurz: Klasse
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
16/04/2022
Italia
Verifizierter Käufer
4k 144kz nessun pensiero
Il monitor ha una qualita costruttiva molto robusta su lato estetico non e' il solito plasticone, i 4k si avvertono con una qualita di immagine buonissima non ho trovato difetti nella matrice LCD e il refresh a massima risoluzione fa sembrare tutto fluido qualunque animazione o gioco. La configurazione del pc dov'é istallato questo monitor e' ryzen9 3900 , rx6900xt e 16gb 3600mhz
Vorteile
Hai tutto
Nachteile
gestione led non controllabile da software terzi
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 329M1RV Display 4K HDR con Ambiglow verfasst
olgator54321
29/06/2025
Deutschland
Guter Monitor, manchmal schwarzer Bildschirm
Vor ein paar Wochen auf Amazon erworben und verwende ihn derzeit als Hauptmonitor für Arbeiten am PC und gelegentliches Gaming. Erfüllt seine Aufgabe meiner Beurteilung nach gut, jedoch kommt es während der täglichen Benützung des Öfteren (min. 1 pro Tag) vor, dass der Bildschirm für mehrere Sekunden einfach schwarz wird. Tonwiedergabe funktioniert in diesen Fällen aber noch. Verwende einen PC mit HDMI 2.1 Ausgang als auch ein HDMI 2.1-fähiges Kabel, der Monitor ist auf '3840x2160-120Hz' mit der SmartControl Anwendung konfiguriert. Alles andere funktioniert, wird aber sehr warm.
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 279M1RV 4K-HDR-Display mit Ambiglow verfasst
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
BT.-709-/DCI-P3-Abdeckung basierend auf CIE1976
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Adobe RGB-Abdeckung basierend auf CIE1976
NVIDIA® G-SYNC® Support-Schnittstelle: DisplayPort
Stellen Sie sicher, dass Sie den NVIDIA® G-SYNC®-Treiber auf die neueste Version aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie auf der NVIDIA-Website unter https://www.nvidia.com/
Stellen Sie sicher, dass Ihre Grafikkarte NVIDIA® G-SYNC® unterstützt
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.