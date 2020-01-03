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  • Energy Label Europe A
    Große LED-Bilder in lebendigen Farben
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Eingestellt

LCD-Monitor mit SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Bewertungen
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder auf diesem großen Philips Monitor. Mit HDMI und Stereo-Lautsprechern. Eine großartige Wahl!
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Mit Stereo-Lautsprechern

Große LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 68,6 cm (27")

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

57

Bewertungen

03/01/2020

Österreich

Österreich

Das Produkt hat eine sehr gute Auflösung

Der Monitor von Philips eignet sich sehr gut als Zweitmonitor für den Laptop.

Vorteile

ausgezeichnete Grafik

Nachteile

wenig Einstellmöglichkeiten

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246V5LHAB LCD-Monitor verfasst

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23/08/2018

Österreich

Österreich

LCD Monitor erfüllt seinen Zweck

Der LCD Monitor erfüllt bei mir den Zweck eines Standmonitors für den PC-Tower.Damit kann ich sehr gut Zeichnungen zB.:ACAD gut dar-atellen und bearbeiten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 246V5LHAB LCD-Monitor verfasst

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18/12/2017

Deutschland

Deutschland

Wieder ein toller Fernseher von Philips, bereits mein2.

Der Fernseher ist sehr gut, tolles Bild. Fernbedienung ist nicht so kinderleit zu bedienen und was ich nicht gut finde, dass nach einiger Zeit der Hinweis erscheint den Fernseher zur Schonung und zum Vermeiden von Bildstörungen auszuschalten. Das passiert auch wenn man Sky oder andere Anbieter anschaut anstelle von normalem Fernsehprogramm

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst

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