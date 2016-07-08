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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

273E3LHSB/00

4.5

| (42) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Großartiges Entertainment auf Ihrem großen LED-Monitor

Dieser große Full HD LED-Monitor 273E3 mit HDMI-Anschluss und Touch-Bedienelementen entführt Sie in die Welt der Unterhaltung.

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Großartiges Entertainment auf Ihrem großen LED-Monitor

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

LED-Technologie garantiert natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Full HD-LCD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel

Full HD-LCD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel

Der Full HD-Bildschirm bietet eine Breitbild-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Dies ist die höchste Auflösung für HD-Quellen und garantiert bestmögliche Bildqualität. Dank der Unterstützung für 1.080p-Signale von allen Quellen, einschließlich der neuesten Quellen wie Blu-ray und moderner HD-Spielkonsolen, ist er vollkommen zukunftssicher. Um diese höhere Signalqualität und Auflösung zu ermöglichen, wurde die Signalverarbeitung stark verbessert. Sie erzeugt brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit hervorragender Helligkeit und erstklassigen Farben.

HDMI ready für ein hochwertiges multimediales Erlebnis

HDMI ready für ein hochwertiges multimediales Erlebnis

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

42

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

08/07/2016

Deutschland

Deutschland

Sehr gutes Produkt

Spitzenprodukt für diesen Preis. Schönes Design und Bild. Einfach anschließen, ob HDMI, DVI oder VGA, einschalten, fertig. Man kann alle Parameter auch individuell einstellen. Der Sound ist auch in Ordnung. Bin voll auf zufrieden mit dem Monitor.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273E3LHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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30/06/2014

Deutschland

Deutschland

Restlos glücklich

Preis/Leistung überragend, Sound ok, Bild perfekt, VGA,HDMI,DVI, was will man mehr.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/08/2013

Deutschland

Deutschland

Brilliante Darstellung

Ich benutze diesen Monitor für Bildbearbeitung aber auch zum spielen! Ich bin von der Darstellung begeistert und kann ihn nur wärmstens weiterempfehlen. Wenn man sich einmal mit den Einstellungen beschäftigt hat (auch die Möglichkeiten über die Grafikkarte) so kann man auch Spiele und Inhalte mit geringerer Auflösung exellent darstellen lassen! Das Design ist für mich völlig ausreichend. Die Bedienung einfach und effizient! Wers möchte kann den Monitor mit der mitgelieferten Software einstellen. Achtung: Für Win7 64 Bit muss die 64 Bit SmartControl Software von der Phillips Hompage runtergeladen werden, da sie nicht auf der mitgelieferten CD vorhanden ist!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273E3LHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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