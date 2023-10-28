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25M2N3200W/01
Mehr fürs Gaming
Unsere Priorität ist eine "top" Geschwindigkeit. Dieser Monitor verfügt über eine Aktualisierungsrate von 240 Hz und ein 16:9 Full HD-Display, sodass Sie Ihr Spiel in Echtzeit mit gestochen scharfen und detailreichen Bildern genießen können.
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 Diagonale)
1920 x 1080 (Full HD)
Beim Spielen besonders intensiver und fesselnder Action-Games sorgt die ultraschnelle Bildwiederholrate von 240 Hz für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gaming-Erlebnis. Dieses Philips Display aktualisiert das Bild bis zu 240 Mal pro Sekunde und ist damit deutlich schneller als ein Standarddisplay. Insbesondere bei rasanten Spielen wie FPS und Rennspielen bietet 240 Hz eine überragende Bewegungsdarstellung und Bildklarheit. Auf einem Philips Display mit 240 Hz wirken Actionsequenzen im Gameplay frei von Ruckeln und Geisterbildern. So tauchen Sie noch tiefer ein und fühlen sich mitten im Spiel.
Philips Evnia mit einer Smart MBR von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen, sodass die Bilder schärfer und präziser dargestellt werden, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.
Die Eingangsverzögerung ist die Zeit, die zwischen dem Ausführen einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm vergeht. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Verzögerung zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Anzeige auf dem Monitor. Dies verbessert insbesondere das Spielerlebnis bei Videospielen, bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt, und ist besonders wichtig für rasante, wettbewerbsorientierte Spiele.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Vorteile
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Nachteile
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor verfasst
Date of Use 2022-09-28
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor verfasst
Date of Use 2022-09-28
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Antwortzeitwert gleich SmartResponse
Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.