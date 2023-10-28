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25M2N3200W/01
Evnia 3000
25 (24,5"/62,2 Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Die ultraschnelle Aktualisierungsrate von 240 Hz sorgt für ein besonders flüssiges und ruckelfreies, aber gleichzeitig intensives und actionreiches Spielerlebnis. Dieser Philips Monitor baut das Bild bis zu 240 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv schneller als ein Standardmonitor. Besonders bei Spielen mit schnellen Bildern wie FPS und Rennspiele sorgen 240 Hz für hervorragende Bewegungen und klare Bilder. Mit dem Philips 240 Hz Display sehen Sie ruckelfreie Actionsequenzen ohne Geisterbilder. Ihre Spiele werden zum immersiven Erlebnis und fühlen sich echt an.
Philips Evnia mit einer Smart MBR von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen, sodass die Bilder schärfer und präziser dargestellt werden, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.
Die Eingangsverzögerung ist die Zeitspanne zwischen der Durchführung einer Aktion an einem angeschlossenen Gerät und der Wiedergabe des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen der Befehlseingabe auf den Geräten und der Wiedergabe auf dem Monitor, wodurch das Spielen von zu Ruckeln neigenden Videospielen deutlich verbessert wird. Dies ist besonders bei schnellen Wettkampfspielen wichtig.
4.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
BadRusMan
28/10/2023
United Kingdom
Great budget gaming monitor!
Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.
Vorteile
Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.
Nachteile
No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor verfasst
Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.
Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.