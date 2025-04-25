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E-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
2.560 x 1.440 (QHD)
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an hoch detaillierte Daten für CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips Monitoren und Crystal Clear erhalten Sie kristallklare Bilder.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
4.1
von 5
28
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
dralle
25/04/2025
Österreich
Verifizierter Käufer
Absolute Empfehlung!!!
Satte Farben; Monitor für mac mini im Einsatz; leider ein Monitor ohne eingebaute Lautsprecher...
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Lainey2503
19/04/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Toller Bildschirm zum alltäglichen Arbeiten
Ich verwende den Bildschirm für meine alltäglichen Aufgaben als Lehrperson. Die Auflösung ist super und Split Screens ins ausreichender Größe erleichtern mir die Arbeit ungemein. Kein Flackern ist auch nach längerem Arbeiten nicht zu bemerken und ich bin einfach von der Größe des Bildschirms begeistert.
Vorteile
Wunderschöne Auflösung, keine Verpixelung, super Größe
Nachteile
keine integrierten Lautsprecher
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 275E1S LCD-Monitor verfasst
karlgeht
16/01/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
Gut geeignet für z.B. Hobbyfotografen - die Farbdarstellung ist schon ab Werk befriedigend. Für 160 € ein Schnäppchen.
Vorteile
Preis,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 245E1S LCD-Monitor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.