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B-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Dieses Philips Display verwendet die projizierte, kapazitive 10-Punkt-Touch-Technologie für flüssige Reaktion. Jetzt können Sie die neuen Funktionen Touch-basierter Anwendungen umfassend nutzen und Ihre älteren Anwendungen zum Leben erwecken. Sie können mit 10 Fingern tippen oder interaktive Spiele mit Ihren Freunden spielen. Arbeiten Sie mit Kollegen interaktiv zusammen und steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz.
In Umgebungen ohne optimale Bedingungen benötigen Sie einen Monitor, der Wasserspritzer und Staub, wie sie im Alltag ständig vorkommen, aushalten kann. Die im internationalen Standard IEC/EN 60529 festgelegten Schutzklassen werden verwendet, um den Grad der Dichtfähigkeit von Elektrikgehäusen gegen Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit anzuzeigen. Dieser Philips Monitor erfüllt die Schutzklasse für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub, er widersteht Wasserspritzern und Staub, wie sie im alltäglichen Gebrauch auftreten.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
4.4
von 5
12
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
Schneckentöter
27/03/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Bild. Toller Monitor
Super Bild. Toller Monitor. Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz. So geht der Monitor in den Ruhezustand und verbrauch kaum Strom. Das schont auch den Bildschirm und die Elektronic.
Vorteile
Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz.
Nachteile
Nicht ganz günstig, aber sein Geld wert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst
PILFOR
14/02/2021
Suisse
Top Bildschirm
Ein Bildschirm der sowohl hinsichtlich Verarbeitungsqualität und Bildwiedergabe absolut überzeugt! Einfacher Aufbau, Anschluss und Einstellung! Perfekter Monitor in Kombination mit einem MacBook Pro. Gebotener Wert, Qualität und Eindruck zu diesem Preis muss erst mal einer nachmachen! Bravo Philips, da weiss man was man hat!
Vorteile
Verarbeitung, Bildwiedergabe, Bedienung
Nachteile
Such vergebens nach Nachteilen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst
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Diese Bewertung wurde für 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst
lestatrck
27/02/2021
België
Très bon écran usb C pour un prix abodable!
L'écran est bon, les réglages sont intuitif. les options couleurs sont plus que suffisantes pour un usage domestique ou professionnel. Très bonne diversité de connectiques. facile d'emploi. Prise en main et montage facile.
Vorteile
usb c, connectivités, rapport qualité/prix
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Business Monitor 243B9 Moniteur LCD avec USB-C verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Business Monitor 243B9 Moniteur LCD avec USB-C verfasst
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Material und Dicke des Handschuhs: Nitril (0,15 mm), Baumwolle (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
Bitte sehen Sie im Benutzerhandbuch unter "SmoothTouch" nach, um weitere Informationen zu den Betriebssystemen, die die Touch-Funktion unterstützen, zu erhalten.
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.