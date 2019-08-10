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Eingestellt
240B7QPTEB/01
Gestochen scharfe Bilder, effiziente Leistung
Der Philips PowerSensor Monitor verwendet 85 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
B-Line
24 (24,1"/61,1 cm Diagonale)
1.920 x 1.200 (WUXGA)
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 70 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Mit dem DisplayPort-Ausgang können Sie mehrere hochauflösende Bildschirme mit nur einem Kabel über Ihr Hauptdisplay an Ihren PC anschließen. Durch die Reihenschaltung mehrerer Bildschirme erhalten Sie einen übersichtlichen Desktop ohne überflüssige Kabel.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
jackie58
10/08/2019
Italia
un po' difficile da configurare
un po' difficile da configurare, il cavo USB era difettoso lo ho dovuto sostituire. ma rimane sempre al top dei monitor lcd
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 241B7QPTEB Monitor LCD con PowerSensor verfasst
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Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse