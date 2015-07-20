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LCD-Monitor mit SmartImage Lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Bewertungen

Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display

Dieser attraktive Philips Monitor mit ultraschmalem Rahmen und AH-IPS-Display liefert faszinierende Bilder in lebendigen Farben. Mobile HD Link ermöglicht Ihnen, Ihr Smartphone zu verbinden.

Alle Vorteile anzeigen

mit ultraschmalem Rahmen, MHL

Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display

  • Ultraschmaler Rahmen

  • 58,4 cm (23")

  • MHL

Optionales MHL-Kabel für die Wiedergabe von HD-Video-/-Audioinhalten

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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3.7

von 5

12

Bewertungen

1

20/07/2015

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite verfasst

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Diese Bewertung wurde für 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite verfasst

06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite verfasst

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23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

  2. Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion

  3. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.