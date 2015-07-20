Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
234E5QHAW/00
Lebendige Bilder mit AH-IPS-Display
Dieser attraktive Philips Monitor mit ultraschmalem Rahmen und AH-IPS-Display liefert faszinierende Bilder in lebendigen Farben. Mobile HD Link ermöglicht Ihnen, Ihr Smartphone zu verbinden.
Ultraschmaler Rahmen
58,4 cm (23")
MHL
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
3.7
von 5
12
Bewertungen
goes
20/07/2015
Suisse
Verifizierter Käufer
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite verfasst
Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Verifizierter Käufer
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite verfasst
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite verfasst
Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.