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Eingestellt
231TE4LB/00
Motivo
58,4 cm
Full-HD-Display
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
Ein in einen Monitor integrierter TV-Tuner für Empfang und Anzeige von TV-Signalen aus verschiedenen Quellen in hoher Qualität.
Der Full HD-Bildschirm bietet eine Breitbild-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel. Dies ist die höchste Auflösung für HD-Quellen und garantiert bestmögliche Bildqualität. Dank der Unterstützung für 1.080p-Signale von allen Quellen, einschließlich der neuesten Quellen wie Blu-ray und moderner HD-Spielkonsolen, ist er vollkommen zukunftssicher. Um diese höhere Signalqualität und Auflösung zu ermöglichen, wurde die Signalverarbeitung stark verbessert. Sie erzeugt brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit hervorragender Helligkeit und erstklassigen Farben.
3.7
von 5
26
Bewertungen
Gucio
20/09/2012
Deutschland
Dieses Produkt ist sein Geld wert
Ich bin mit dem Monitor sehr zufrieden und kann ich nur weiter Empfehlen.Als einzige Manko was man verbessern Könnte ist die Stabilität zum Fuß des Monitors.Es wackelt sehr verdächtig und man hat das Gefühl dass es jeden Moment bricht.Aber da habe ich mir eine Abhilfe geschaffen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221TE4LB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Verifizierter Käufer
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 231TE4LB LCD monitor, LED backlight verfasst
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James Bont
24/05/2020
Nederland
ZEER MOOI BEELD.
Zeer mooie beeld kwaliteit en geluid.Goede kwaliteit TV.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 221TE4LB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst
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