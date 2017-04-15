Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
22PFS4031/12
Ultraflacher Full HD LED TV
Das moderne Design der Philips 4000-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie HEVC-Bildqualität und klaren Klang und genießen Sie ein optimales Entertainment-Erlebnis.
55 cm (22")
Full HD LED TV
DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
3.5
von 5
18
Bewertungen
Redbull
15/04/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Top Fernseher mit kleiner Schwäche
Alles Top!!....ausser die Fernbedienung. Beim Einschalten des Fernsehers reagiert er erst nach ca 20 sec bzw die Fernbedienung. Vielleicht mit einer neuen Software denn Fehler beheben von euren Technikern ...ansonsten alles Top!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Bertl65
21/02/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Einsatz als Zweitfernseher
Der Fernseher hat ein hervorragendes Full-HD Bild. Leider kann man den Fernseher auf Grund der fixen Fußteile nicht in eine lotrechte Position bringen. Dadurch wird bei Betrachtung von unten das Bild sehr dunkel.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
erster
03/01/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
gut
Gutes Bild, neue Technik, durchaus preiswert, jedoch wieder nur Standby.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.