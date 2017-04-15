Go to promotion

Jetzt Ambilight TV kaufen & Assassin's Creed Game sichern!

Mehr erfahren

ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Hauptbild

Eingestellt

4000 seriesUltraflacher Full HD LED TV

22PFS4031/12

3.5

| (18) Bewertungen

Ultraflacher Full HD LED TV

Das moderne Design der Philips 4000-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie HEVC-Bildqualität und klaren Klang und genießen Sie ein optimales Entertainment-Erlebnis.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 55 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Zwei HDMI-Eingänge und EasyLink für integrierte Konnektivität

Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.5

von 5

18

Bewertungen

15/04/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Top Fernseher mit kleiner Schwäche

Alles Top!!....ausser die Fernbedienung. Beim Einschalten des Fernsehers reagiert er erst nach ca 20 sec bzw die Fernbedienung. Vielleicht mit einer neuen Software denn Fehler beheben von euren Technikern ...ansonsten alles Top!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

21/02/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Einsatz als Zweitfernseher

Der Fernseher hat ein hervorragendes Full-HD Bild. Leider kann man den Fernseher auf Grund der fixen Fußteile nicht in eine lotrechte Position bringen. Dadurch wird bei Betrachtung von unten das Bild sehr dunkel.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

03/01/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

gut

Gutes Bild, neue Technik, durchaus preiswert, jedoch wieder nur Standby.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.