Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Flacher Full HD LED TV
Alles, was Sie brauchen in kompaktem Design: der flache Philips LED TV der 4000er Serie mit Digital Crystal Clear. Genießen Sie lebhafte Bilder, klaren Sound und zusätzliche Funktionen, z. B. praktische weitere USB- und HDMI-Anschlüsse. Die perfekte Wahl für jeden Raum in Ihrem Zuhause.
56 cm (22")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Verwenden Sie Ihren Fernseher als Monitor. Verbinden Sie ihn einfach über ein VGA-Kabel, und schon kann es losgehen.
Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.
Elegant, kompakt und leicht. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme in der Küche, bleiben beim Basteln in der Garage auf dem Laufenden und erfahren die neuesten Sportergebnisse beim Grillen. Ein solcher tragbarer Fernseher ist immer da, wo der Spaß ist!
4.4
von 5
22
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
ziebie
02/01/2019
Deutschland
gute externe anschlussmöglichkeiten
klasse bild, ton..naja ist aber bei slim tv normal einrichtung -wie bei philipps üblich- ohne "abitur" geht es nicht. optik okay, schönes teil, kann man weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst
Annika87
31/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Absolut Benutzerfreundlich!
Super klasse Produkt! Es war alles absolut einfach und schnell eingestellt und sortiert! Der Fernseher lässt sich einfach bedienen und ist absolut benutzerfreundlich! Eine Aufnahme zu programmieren ist ein klacks, sodass man das schnell mal nebenbei machen kann!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst
Rolli72
04/02/2017
Deutschland
Ein Fernseher für alle Fälle und Gelegenheiten
Produkt: PHILIPS 22PFK4000/12 LED TV (Flat, 22 Zoll, Full-HD) Datum: 28.01.2017 Vorteil Größe , Gewicht , Einfache Handhabung , umfangreiches Hilfsmenü mit Beschreibung für alle verfügbaren Anwendungen und Einstellungen. Der Fernseher ist mit seiner tollen Ausstattung ein Gerät für alle möglichen Situationen wie als 2. Gerät, für Schlafzimmer, Küche, Kinderzimmer, Büro auch als PC-Monitor oder in der Werkstatt. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Anschließen und in Betrieb nehmen kann von jedem, auch ohne ausgeprägter handwerklicher Vorkenntnisse, gemacht werden. Dabei ist nach dem Einschalten dem vorgegebenem Menü mit dem Sender Suchlauf und den anderen Einstellungen zu folgen und das Gerät ist für den Gebrauch fertig eingestellt. Trotzdem können noch weitere individuelle Einstellungen über das vielfältige Menü durchgeführt werden. Auch die geringe Wärmeentwicklung, die Abmessung und das Gewicht des Gerätes ermöglichen es, das Gerät auf Regalen bzw. in Schränken mit wenig Platz aufzustellen und in Betrieb zu nehmen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst
Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.