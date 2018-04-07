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Eingestellt

LCD-Monitor

227E7QDSB/00

3.8

| (4) Bewertungen

Leuchtende Farben, kristallklare Details

Dieser großartige Breitbild-Monitor bietet lebendige Farben und präzise Details in einem eleganten Design, das jedem Zuhause oder Büro einen frischen Look verleiht.

Alle Vorteile anzeigen

in einem eleganten Design

Leuchtende Farben, kristallklare Details

  • E-line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

  • Full HD (1.920 x 1.080)

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Edge-to-Edge-Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.

SmartContrast für Detailtiefe bei Schwarzwerten

SmartContrast für Detailtiefe bei Schwarzwerten

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.8

von 5

4

Bewertungen

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Diese Bewertung wurde für 237E7QDSB LCD monitor verfasst

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27/02/2017

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 227E7QDSB Monitor LCD verfasst

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28/11/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 237E7QDSB LCD-Monitor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.

  2. Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

  3. Standby/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion

  4. Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org

  5. Die Wortmarke/das Warenzeichen "AH-IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  6. Eine intelligente Reaktionszeit entspricht dem optimalen Wert aus GtG- oder GtG (BW)-Tests.