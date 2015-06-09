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  • Energy Label Europe A
    Eleganter Monitor für optimales Fernseherlebnis
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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

227E4LHAB/00

3.9
| (63) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Eleganter Monitor für optimales Fernseherlebnis
Erleben Sie großartige LED-Bilder in natürlichen Farben auf diesem eleganten und schlanken Monitor. Mit Funktionen wie HDMI und Stereo-Lautsprechern kann das Entertainment beginnen.
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Mit Stereo-Lautsprechern

Eleganter Monitor für optimales Fernseherlebnis

  • E-line

  • 54,6 cm

  • Full-HD-Display

LED-Technologie für natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

SmartImage Lite für eine verbesserte LCD-Bildqualität

SmartImage Lite vereint exklusive, marktführende Technologien von Philips, mit der angezeigte Bildinhalte analysiert werden. Anhand Ihrer Voreinstellungen verbessert SmartImage Kontrast, Farbsättigung, Schärfe bei Bildern und Videos für optimale Bildqualität – in Echtzeit auf Tastendruck.

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

63

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

09/06/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Gutes Preis - Leistungsverhältnis

Gute Qualität, farben gut, Glang der Lautsprecher ausreichend. Stromverbrauch gering. Würde ich zum Kauf emphelen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 247E4LHAB LCD-Monitor verfasst

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30/12/2013

Österreich

Österreich

Qualität

gute Verarbeitung, gute Möglichkeit an verschiedene Geräte anzuschließen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 247E4LHAB LCD-Monitor verfasst

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07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

sehr gutes Bild, wunderbares Aussehen,

sehr gutes Bild wunderbares aussehen,Bedienung könnte Besser angebracht werden, Standfuß ist nicht stabil, sonst ein schönes Kino+PC Monitor geeignet, sehr zu empfehlen. Wünsche an Philips Standfuß stabiler anbieten und die Bedienbarkeit mit Beschriftung bitte nachbessern, sonst Ok.

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Diese Bewertung wurde für 227E4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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