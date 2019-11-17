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Eingestellt
226E9QDSB/00
Gestochen scharfe Details – ein Design, das Grenzen überschreitet
Dieser elegante Brilliance Monitor bietet die beste Bildqualität und überschreitet die Grenzen des herkömmlichen Fernsehens. Das Display mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht es Ihnen, von jedem Blickwinkel aus gestochen scharfe und lebendige Bilder zu genießen. Die flimmerfreie Bildwiedergabe sorgt für geringere Augenermüdung nach langem Fernsehen.
E-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Studien haben gezeigt, dass kurzwellige blaue Lichtstrahlen von LED-Bildschirmen genau wie UV-Strahlen zu Augenschäden führen und das Sehvermögen im Laufe der Zeit beeinflussen können. Der Philips LowBlue Modus verwendet eine intelligente Software-Technologie zur Reduzierung von schädlichem kurzwelligen blauen Licht und sorgt somit rundum für Wohlbefinden.
Beim Gaming sollte man sich nicht zwischen abgehakter Spielwiedergabe oder gestörten Frames entscheiden müssen. Dank des neuen Philips Monitors gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Erhalten Sie dank AMD FreeSync™ Technologie flüssige, störungsfreie Leistung bei jeder Bildrate, schnelle Bildschirmaktualisierung ohne Unterbrechungen sowie eine extrem kurze Reaktionszeit.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
3.4
von 5
28
Bewertungen
DestinyRoses
17/11/2019
Österreich
Tolles Bild, Tolle Farben!
Sehr gutes Preis/Lestingsverhältnis. Ich würde dieses Produkt gerne weiterempfehlen!
Nachteile
Kein eingebaute Lautsprecher.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
yasmina64
20/03/2021
Suisse
Ausgezeichnete Bildqualität
Da ich täglich sehr viel vor dem Bildschirm sitze, geniesse ich die Farb- und Bildqualität sehr, ist auf jeden Fall Augen schonend.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 276E9QDSB LCD-Monitor mit Ultra Wide Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-02-20
VJafa
19/01/2021
United Kingdom
Excellent monitor!
I've purchased it 2 days ago and I'm very satisfied. The colours, image quality are perfect with HDMI connection and the stand looks luxurious. Simply the best.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color verfasst
Datum der Benutzung 2020-12-19
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Die maximale Auflösung funktioniert nur mit dem HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Arrow Logo, AMD FreeSync™ sowie jegliche Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere in dieser Publikation veröffentlichten Produktnamen dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind möglicherweise Marken der jeweiligen Firmen.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.