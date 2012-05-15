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Eingestellt
LED-Monitor: Besserer Kontrast als je zuvor!
Dieser umweltfreundliche LED-Monitor verfügt über ein hervorragendes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Dank der natürlichen Farben, SmartContrast und des Hochglanzdesigns ist der 160EL1 die perfekte Wahl für all Ihre Bedürfnisse.
39,6 cm E-line
1366 x 768, HD
Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.
Mit der Reaktionszeit wird die Zeit bezeichnet, die eine Flüssigkristallzelle für den Wechsel von aktiv (Schwarz) zu inaktiv (Weiß) und zurück zu aktiv (Schwarz) benötigt. Sie wird in Millisekunden gemessen. Je kürzer, desto besser: niedrige Werte bedeuten schnellere Wechsel, die eine entsprechend gute Darstellung ermöglichen. Die Reaktionszeit ist eine wichtige Größe bei der Anzeige wichtiger Dokumente, Grafiken und Fotos.
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst
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Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst