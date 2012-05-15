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LED-Monitor

160EL1SB/00

5

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

LED-Monitor: Besserer Kontrast als je zuvor!

Dieser umweltfreundliche LED-Monitor verfügt über ein hervorragendes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Dank der natürlichen Farben, SmartContrast und des Hochglanzdesigns ist der 160EL1 die perfekte Wahl für all Ihre Bedürfnisse.

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LED-Monitor: Besserer Kontrast als je zuvor!

  • 39,6 cm E-line

  • 1366 x 768, HD

Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt

Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.

8 ms Reaktionszeit für verbesserte Text- und Grafikanzeige

Mit der Reaktionszeit wird die Zeit bezeichnet, die eine Flüssigkristallzelle für den Wechsel von aktiv (Schwarz) zu inaktiv (Weiß) und zurück zu aktiv (Schwarz) benötigt. Sie wird in Millisekunden gemessen. Je kürzer, desto besser: niedrige Werte bedeuten schnellere Wechsel, die eine entsprechend gute Darstellung ermöglichen. Die Reaktionszeit ist eine wichtige Größe bei der Anzeige wichtiger Dokumente, Grafiken und Fotos.

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

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1

15/05/2012

España

España

Este producto es fantastico

Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 191EL1SB LED Monitor verfasst

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