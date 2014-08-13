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Eingestellt

ColorVisionFahrzeuglampe für gelben Glanz im Scheinwerfer

12972CVPYS2

2.5

| (4) Bewertungen

Ein neuer Style mit Licht

ColorVision bringt mehr Farbe in die Optik Ihres Autos: blau, grün, gelb oder pink. Diese innovativen Fahrzeuglampen sind für die Straße zugelassen, sodass Sie die Optik Ihres Autos individualisieren können und dennoch sicheres, weißes Licht verwenden.

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Bringen Sie mehr Farbe ins Spiel

Ein neuer Style mit Licht

  • Lampentyp: H7

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 55 W

Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7

Verfügbar in den häufigsten Fahrzeugscheinwerferarten: H4 und H7

Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/automotive

Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink

Farbe für Ihre Scheinwerfer gibt es in Blau, Grün, Gelb und Pink

Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.

Farbige Fahrzeuglampen, die für die Straße zugelassen sind

Farbige Fahrzeuglampen, die für die Straße zugelassen sind

ColorVision Leuchten entsprechen allen ECE-Richtlinien und werden mit einer Zertifizierung geliefert, die die Zulassung für die Straße bescheinigt. Führen Sie diese stets Ihnen in Ihrem Auto mit sich.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.5

von 5

4

Bewertungen

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp verfasst

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp verfasst

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp verfasst

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp verfasst

Diese Bewertung wurde für ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp verfasst

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