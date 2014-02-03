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  • Exklusives Design, maximale Sichtbarkeit
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Eingestellt

DayLightGuideLED-Tagfahrlicht

12825WLEDX1

4.6
| (18) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Exklusives Design, maximale Sichtbarkeit
Die neue Generation der leistungsstarken Luxeon LED-Tagfahrlichter optimiert Ihre Sicherheit und Ihren Style im Straßenverkehr und verbessert Ihre Sichtbarkeit am Tag und in der Nacht.
Alle Vorteile anzeigen

für mehr Sicherheit und Style beim Fahren

Exklusives Design, maximale Sichtbarkeit

  • Daylight Guide

  • 12 V

  • 15 W

Intelligentes Clipsystem

Intelligentes Clipsystem

Einfache Installation dank intelligentem System zur Ankopplung. Befestigen Sie die Klammern in jedem beliebigen Hohlraum, und lassen Sie die Module einfach einrasten. Die Module lassen sich fest verschließen und sind so sicher vor Diebstahl.

Dimmbar: leuchtet Tag und Nacht

Dimmbar: leuchtet Tag und Nacht

Unsere DayLight-Lösung leuchtet Tag und Nacht. Während des Tages sind Fahrzeuge durch das LED-DayLight besser sichtbar und können von Fahrern anderer Fahrzeuge oder von Fußgängern, die sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen, besser erkannt werden. Dadurch wird die Straßensicherheit verbessert. Nachts wird das System automatisch abgedunkelt.

Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Hochwertiges Aluminiumgehäuse

Das robuste, hochwertige Aluminiumgehäuse verhindert Korrosion und ist wasserdicht: Wasser, Salz, Sand und Staub haben keine Chance. Daraus resultieren eine lange Lebensdauer und keine Wartungsarbeiten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

18

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

03/02/2014

Deutschland

Deutschland

Einfach super zum einbauen

Super top zum einbauen einfach und unkomplizierten und super licht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht verfasst

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08/11/2013

Deutschland

Deutschland

Top

Ich habe lang überlegt ob ich mir diese leuchten einbauen soll. Hat sich wirklich gelohnt super Design und hohe Leuchkraft!!!

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08/05/2014

Suisse

Suisse

Hebt sich qualitativ von den meisten Mitbewerbern ab!

Ueberzeugende Qualität des Lampengehäuse und Exklusive Leucht Charakteristik.

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Diese Bewertung wurde für DayLightGuide 12825WLEDX1 LED-Tagfahrlicht verfasst

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