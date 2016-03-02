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Lampentyp: W5W
12 V, 6.000 K Tageslichteffekt
CeraLight-Leistung
Anzahl der Lampen: 2
Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist eine helle und kraftvolle Signalisierung umso wichtiger. Die LED-Signalbeleuchtung von Philips X-tremeUltinon bietet Ihnen einen hellen Tageslichteffekt mit bis zu 6.000 K für Rückwärts- und 8.000 K für Positionsleuchten. Mit intensiveren Farben für Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsleuchten, sofort reagierenden LEDs und einem einheitlich gerichteten Licht verschaffen Sie anderen Fahrern wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.
Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.
Die Philips CeraLight-Technologie besteht aus einem einzigartigen, keramikbasierten, patentierten Gehäuse, das LED-Komponenten vor Hitze und Vibrationsschäden bewahrt. Diese Innovation schützt vor einem vorzeitigen Ausfall Ihrer Lampen. T10-Lampen mit CeraLight sind äußerst langlebig und bieten Fahrern eine beständigere Lichtleistung.
4.5
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Wolf57
02/03/2016
Österreich
Gut, wenn man so weißes Licht mag
Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge verfasst
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Enrico666
08/12/2015
Deutschland
Kaufempfehlung
Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb verfasst
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Fusale
15/07/2020
Italia
PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO
Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!
Vorteile
luminosità e funzionamento
Nachteile
nessuno
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione verfasst
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Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.