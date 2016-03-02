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X-tremeUltinon LEDInnen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

127996000KX2

4.5
| (6) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Heller und stylischer
Wechseln Sie für sicheres und modernes Fahren zu den hellen Philips X-tremeUltinon LED-T10-Innen- und Positionsleuchten. Sie sind leistungsstark, präzise und sehen gut aus, sodass Sie auf der Straße sicher und mit Style unterwegs sind. Die Keramikfassung sichert eine hohe Hitzebeständigkeit.
Alle Vorteile anzeigen

Starke, langlebige und kraftvolle LED-Signalbeleuchtung

Heller und stylischer

  • Lampentyp: W5W

  • 12 V, 6.000 K Tageslichteffekt

  • CeraLight-Leistung

  • Anzahl der Lampen: 2

Signalisieren Sie Ihre Fahrabsicht mit einer helleren Signalbeleuchtung

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist eine helle und kraftvolle Signalisierung umso wichtiger. Die LED-Signalbeleuchtung von Philips X-tremeUltinon bietet Ihnen einen hellen Tageslichteffekt mit bis zu 6.000 K für Rückwärts- und 8.000 K für Positionsleuchten. Mit intensiveren Farben für Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsleuchten, sofort reagierenden LEDs und einem einheitlich gerichteten Licht verschaffen Sie anderen Fahrern wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.

CeraLight-Hitze- und Vibrationsschutz aus Keramik

Die Philips CeraLight-Technologie besteht aus einem einzigartigen, keramikbasierten, patentierten Gehäuse, das LED-Komponenten vor Hitze und Vibrationsschäden bewahrt. Diese Innovation schützt vor einem vorzeitigen Ausfall Ihrer Lampen. T10-Lampen mit CeraLight sind äußerst langlebig und bieten Fahrern eine beständigere Lichtleistung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

6

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

02/03/2016

Österreich

Österreich

Gut, wenn man so weißes Licht mag

Habe diese LEDs als Ersatz für die Glühlämpchen der Innenbeleuchtung gekauft um künftig der Autobatterie weniger Energie zu entziehen. Hatte vergessen, die Innenbeleuchtung abzuschalten und diese über 2 Tage lang brennen lassen. Erfolg: Autobatterie fast leer, zu schwach zum Starten! Das sollte jetzt nicht mehr passieren, da diese LEDs nur 1/6 des Stroms verbrauchen, wodurch dann zwei Tage auf das Ausschalten vergessen kein Problem mehr darstellen sollte. Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Farbtemperatur 6000K (Xenon White) zu grellweiß sind. Ist aber sicherlich Geschmacksache. Was ich vermisse: die Verbrauchsangabe 0,8 W findet sich nicht auf der Verpackung, konnte ich erst durch Recherche hier im Internet finden! - Warum??

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Innen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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08/12/2015

Deutschland

Deutschland

Kaufempfehlung

Hab sie mir als standlicht fürs Motorrad gekauft und Auto Innenraumbeleuchtung! Beim Motorrad gab es nur ein Problem das es am Anfang nicht funktionierte aber einmal die Lampe gedreht und schon ging es. Im Innenraum vom Auto glimmen sie leicht mit wenn der Motor läuft warum auch immer. Gesamt Fazit bin ich einfach begeistert schönes weißes Licht mit ordentlicher Streuung ohne zu blenden oder broblem mit der Polizei zu bekommen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Car interior and signaling bulb verfasst

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15/07/2020

Italia

Italia

PERFETTO FUNZIONA BENISSIMO

Utilizzate per sostituzione lampadine interne della mia auto! Perfette, luminose e funzionanti!!!

Vorteile

luminosità e funzionamento

Nachteile

nessuno

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 127996000KX2 Lampada per abitacolo e di segnalazione verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.