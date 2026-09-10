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Sicher unterwegs
VisionPlus Scheinwerferlampen von Philips liefern 60 % mehr Sicht für mehr Sicherheit und Komfort. Mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist die VisionPlus die richtige Wahl für die anspruchsvollen Fahrer von heute.
Lampentyp: H4
12 V, 60/55 W
Bis zu 60 % mehr Sicht
Anzahl der Lampen: 2
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.
Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.
3.8
von 5
296
Bewertungen
Franz-Robert
10/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Pro6000Boost am VW-Bus
Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-06-14
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Datum der Benutzung 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30