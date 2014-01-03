Suchbegriffe

      Sicher unterwegs

      Philips Signallampen

      • Lampentyp: H6W
      • Packung mit: 2
      • 12 V, 6 W
      Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

      Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Funktionen

      Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.

      Erfüllt die hohen Qualitätsstandards der ECE-Homologation

      Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.

      Technische Daten

      • Marketing-Spezifikationen

        Zu erwartende Vorteile
        Mehr Licht

      • Produktbeschreibung

        Anwendungsbereich
        • Einrichtung
        • Heck-/Parkleuchte
        • Rückfahrlicht
        Sockel
        BAX9s
        Bezeichnung
        H6W Vision
        ECE-Homologierung
        JA
        Produktreihe
        Vision
        Technologie
        Konventionell
        Typ
        H6W

      • Elektrische Eigenschaften

        Wattleistung
        6  W
        Spannung
        12  V

      • Bestellinformationen

        Bestellnummer
        12036B2
        Bestellcode
        24720930

      • Verpackungsdaten

        Verpackungsart
        B2
        EAN1
        8711500247209
        EAN3
        8711500247216

      • Produktinformationen

        Breite
        2,7  cm
        Höhe
        12,9  cm
        Nettogewicht pro Stück
        2,6  g
        Bruttogewicht pro Stück
        9,9  g
        Länge
        6.7  cm
        Packungsmenge
        2
        Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden)
        20

      • Umverpackungsinformationen

        Breite
        13,5  cm
        Höhe
        13  cm
        Bruttogewicht pro Stück
        0,198  kg

