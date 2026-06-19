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  • Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.
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Eingestellt

Ultinon LEDInnen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

11961ULWX2

Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.
Profitieren Sie für eine stylische Fahrt von unserer intensiven Signalbeleuchtung. Die Philips Ultinon LED-T10-Innen- und Positionsleuchten mit einem 6.000 K Tageslichteffekt sind hell und sehen gut aus, sodass Sie auf der Straße sicher und mit Style unterwegs sind.
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Langlebige LED-Qualität

Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Anzahl der Lampen: 2

  • 12 V, 6.000 K Tageslichteffekt

  • Positionsleuchten, Innenraum

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin besser zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Innen- und Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto ist ein Ausdruck dessen, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.

Hellere Signalbeleuchtung für verbesserte Sicherheit

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Eine helle Signalbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie gesehen werden und somit sicher im Straßenverkehr unterwegs sind. Egal ob beim Rückwärtsfahren, Parken oder Bremsen – die Philips Ultinon LED-Signalbeleuchtung erfüllt Ihre Anforderungen und verschafft anderen Fahrern somit wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.

Robuste und langlebige LED-Beleuchtung

Sie möchten helle und stylische Autolampen. Sie möchten aber auch nicht dauernd defekte Lampen austauschen. Dies ist eine der größten Schwächen herkömmlicher Leuchten: Je stärker das Licht, desto kürzer die Lebensdauer. LEDs bieten bei gleicher Lichtintensität eine längere Lebensdauer. Zudem sind die Philips Ultinon LED-Lampen besonders hitzebeständig und widerstandsfähig gegenüber Vibrationen – die ideale Wahl, wenn Sie Wert auf eine lang anhaltende Leistung legen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.

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