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        Eingestellt

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte

        Größerer Bildschirm, mehr Komfort beim Betrachten der schönsten Erinnerungen! Auf dem großen Bildschirm des PhotoFrame 10FF2CMW von Philips können Sie Ihre Digitalfotos in hoher Pixeldichte und perfekten digitalen Farben anzeigen - jetzt mit zwei Designrahmen für eine Änderung der Geschwindigkeit oder zur Anpassung an die Saison.

        Alle Vorteile anzeigen

        Jedes Bild erzählt Ihre Geschichte

        • 25,9 cm (10,2") LCD

        • 23,9 cm (9,4") Anzeigebereich

        Die schicken Rahmen passen sich Ihrer Stimmung und Ihrer Einrichtung an

        Die schicken Rahmen sind einfach zu verändernde, künstlerische Designfunktionen, die dem PhotoFrame hinzugefügt werden können, um Abwechslung zu schaffen oder zur Anpassung an die Raumeinrichtung.

        Über das Stromnetz oder kabellos über Akku betreiben

        Sie können entscheiden, ob Sie Ihren PhotoFrame über das Stromnetz oder den eingebauten Akku betreiben möchten.

        Einfach zu verändernde Designrahmen in Alu-Mattoptik und Mahagoni

        Designrahmen sind leicht zu verändernde, luxuriöse Designfunktionen in Alu-Mattoptik und sattem Mahagoni, die Sie dem PhotoFrame hinzufügen können, um Abwechslung zu schaffen zur Anpassung an die Raumeinrichtung.

        Technische Daten

        Support für dieses Produkt erhalten

        Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

        Bewertungen

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